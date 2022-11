Équipe de France : Mohamed Simakan a des partisans en interne

Ce n'est un secret pour personne, Mohamed Simakan prend de plus en plus de poids au RB Leipzig, un peu comme un certain Christopher Nkunku. Arrivé il y a un peu plus d'un an en Allemagne en provenance de Strasbourg, le roc défensif de 22 ans a réalisé une première saison prometteuse (40 matches disputés toutes compétitions confondues) à Leipzig et a attiré l'attention du PSG qui a tenté de l'attirer dans ses filets l'été dernier... en vain. Malgré un début de saison compliqué et le départ de Domenico Tedesco, le natif de Marseille s'est accroché et a même accepté de retrouver son poste de latéral droit à l'initiative du nouveau coach de Leipzig, Marco Rose qui avait vu Simakan jouer à ce poste sous les ordres de Tedesco, notamment face au Borussia Dortmund cette saison.

Car ce qui frappe chez ce joueur de 22 ans, au-delà de sa force, sa puissance, son jeu de tête et sa vitesse, c'est sa polyvalence. Aussi bien capable d'évoluer dans une défense à trois qu'à quatre à droite, mais aussi ponctuellement à gauche, le n°2 de Leipzig sait aussi jouer en piston droit, comme il le faisait d'ailleurs à ses débuts en Alsace. C'est d'ailleurs à ce poste-là qu'il brille le plus depuis plusieurs semaines. Avec trois passes décisives, il est actuellement le 3e meilleur passeur de la Ligue des Champions, à une longueur de Lionel Messi. Également buteur en C1 face au Shakthar, le Français est actuellement le défenseur le plus décisif d'Europe, et de loin (2 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues).

Le très polyvalent Mohamed Simakan plaît chez les Bleus en interne

Elu homme du match lors du match remporté 3-2 par Leipzig face au Real Madrid le 25 octobre dernier, passeur décisif face au Shakhtar mardi dernier, les performances de Simakan, dont la valeur est estimée aujourd'hui à 50 M€ et que Leipzig tente de prolonger, ne laissent personne indifférent. À commencer par le staff de l'équipe de France, qui suit régulièrement le RB Leipzig et les performances d'un certain Christopher Nkunku plus que jamais en lice pour disputer le Mondial. Et ce dernier pourrait être accompagné par Simakan au Qatar. Selon nos informations, cette idée fait son chemin au sein du staff de l'équipe de France, autant séduit par les qualités physiques du joueur que sa polyvalence et sa grande forme du moment.

Contre toute attente, l'ancien international U20 tricolore, pourrait donc être l'une des surprises de Didier Deschamps et de sa liste, qui sera dévoilée le mercredi 9 novembre, pendant le journal de 20 heures de TF1. Entre les incertitudes du moment (Raphaël Varane, Jules Koundé, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez) ou le peu de spécialistes au poste de latéral droit (Jonathan Clauss qui a un coup de moins bien, ou un Benjamin Pavard toujours pas emballé par ce poste), le défenseur français du RB Leipzig pourrait être la belle surprise et veut y croire, comme il l'expliquait il y a quelques jours dans les colonnes de L'Équipe. « Ce n'est pas parce que j'ai l'âge de jouer en Espoirs que je ne peux pas être appelé en A. Quand on regarde la concurrence, on voit que c'est fort, mais je joue en Bundesliga et je joue la Ligue des champions. Il faut y croire. »

Le compte à rebours est lancé et nul doute qu'une nouvelle performance de haute volée face à Hoffenheim, ce week-end en Bundesliga, pourrait lui ouvrir encore un peu la porte. Tant qu'il y a de l'espoir...