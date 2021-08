Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Javier Pastore n'est plus un joueur de l'AS Roma. «L'AS Roma annonce être parvenu à un accord pour la résiliation consensuelle du contrat pour les droits à la performance sportive de Javier Pastore. Tout le club souhaite à Javier la meilleure des chances pour l'avenir», a précisé le club italien sur ses réseaux sociaux.

Sous contrat jusqu'en 2023, l'international argentin de 32 ans ne s'entrainait plus avec le groupe professionnel des Gialorossi. Arrivé en 2018 à la Roma, il n'avait disputé que 36 rencontres (4 buts) et avait notamment été critiqué pour s'être rendu à la présentation des nouvelles recrues estivales du Paris Saint-Germain.

L'#ASRoma comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Javier Pastore.



Tutto il Club augura ad Javier le migliori fortune per il futuro. pic.twitter.com/iEgXkbVC2I