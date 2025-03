Atlético : Thibaut Courtois remet Diego Simeone à sa place

Ils ont beau avoir collaboré trois ans entre 2011 et 2014, Thibaut Courtois et Diego Simeone ne se sont pas fait de cadeaux hier. Après la qualification polémique du Real Madrid aux dépens de l’Atlético (2-2 score cumulé, 2-4 t.a.b), le portier belge a recadré son ancien entraîneur, qui avait déclaré en conférence de presse d’après-match : «si quelqu’un l’a vu toucher le ballon deux fois, qu’il lève la main», en référence au tir au but refusé à Julian Alvarez.

Ces propos n’ont pas été du goût de Courtois. «J’en ai assez de cette victimisation, de toujours pleurer sur ce genre de choses. Les arbitres ne veulent pas avantager une équipe, ni en Espagne ni en Europe. Ils l’ont vu clairement et l’ont dit ainsi. Ce sont des êtres humains, et grâce à la technologie, ils l’ont vu clairement. Si vous gagnez 1-0 dès la première minute et que vous ne tentez pas de marquer le deuxième but, c’est de votre faute. » C’est clair.