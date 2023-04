PSG : le message fort de Galtier à Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos

Embourbé dans une affaire de racisme dont il aurait fait preuve du côté de l’OGC Nice, Christophe Galtier a vécu une semaine éprouvante. Mais l’entraîneur du PSG a pu compter sur ses joueurs, qui ont fait le nécessaire pour s’imposer 3-1 face au RC Lens ce samedi et offrir un matelas confortable sur son dauphin (9 points d’avance sur les Sang et Or au classement). À la fin de sa conférence de presse d’après-match, le coach de 56 ans avait un message fort à faire passer à ses dirigeants, Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos.

À lire

PSG - RC Lens : l’énorme soulagement de Christophe Galtier