PSG - RC Lens : l’énorme soulagement de Christophe Galtier

« Ça a été difficile. J’étais même profondément choqué. Je me suis réfugié dans le travail avec le groupe, dans les séances. J’ai pris beaucoup de plaisir à être avec le groupe pour préparer ce grand choc face à Lens. » Voilà ce que déclarait, fermement et calmement, Christophe Galtier, vendredi, juste avant le choc extrêmement important face au RC Lens. Embourbé dans une sale affaire de racisme après de graves allégations faites à son encontre pour des faits remontant à son passage sur le banc de l’OGC Nice, l’entraîneur du PSG a pu savourer la victoire précieuse des siens, ce samedi, face aux Sang et or (3-1, 31e journée de Ligue 1).

La suite après cette publicité

Voilà maintenant son équipe avec neuf points d’avance sur son dauphin lensois au sommet du classement du championnat de France. De quoi satisfaire Christophe Galtier au milieu de cette tempête médiatique compliquée à vivre, lui qui a notamment été placé sous protection après avoir reçu des menaces de mort ces derniers jours. « Cette semaine, je la finis à la fois un peu fatigué, les nuits ont été courtes, mais toujours avec autant d’énergie et de détermination », a-t-il d’abord lâché au micro de Canal +.

À lire

PSG : le message fort de Galtier à Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos

Une victoire importante à tous les niveaux pour Galtier

« La famille, ça va, elle est là où elle doit être. Je le dis encore, je me suis réfugié dans le travail, on ne peut pas faire abstraction, mais au moins, le temps passé sur le terrain. Les joueurs étaient très appliqués dans les séances, c’est un signal fort, ils ont pris plaisir à l’emporter. C’est important d’avoir beaucoup de soutiens à la fois publics, mais aussi sur un plan personnel, ça fait énormément plaisir. Tous les messages que j’ai reçus publiquement, ça fait chaud au cœur, autant pour moi que pour ma famille, mon nom. Toute ma vie, je me suis enrichi avec la diversité, ça, c’est sûr. » Christophe Galtier s’est ensuite présenté en conférence de presse, où il a rappelé sa concentration et sa détermination à préparer ce choc au sommet de L1.

La suite après cette publicité

« J’ai toujours été centré sur le match, comme mes joueurs, qui ont été très sérieux cette semaine. Match important, décisif non. C’était un tournant du championnat, mais il n’était pas décisif. Il était important de l’emporter et avoir plaisir à gagner, chez nous, car les deux derniers matchs ont été de grandes déceptions (défaites contre Rennes puis l’OL, NDLR) ». L’ancien tacticien de l’ASSE ou encore du LOSC a conclu sa présence médiatique d’une manière peu habituelle, remerciant, le ton grave, son président Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, conseiller sportif du président, pour leur soutien ces derniers jours. Avec cette victoire, et en attendant que la justice et l’enquête interne du PSG fassent leur travail, Galtier, soulagé, va pouvoir souffler.