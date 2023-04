La réponse cinglante de Christophe Galtier et du PSG aux accusations de racisme

La suite après cette publicité

Christophe Galtier sort du silence. Le PSG n’étant plus en course en Ligue des Champions, on n’avait plus entendu l’entraîneur du Paris Saint-Germain depuis la victoire ô combien importante de son équipe à Nice (2-0). Un succès acquis dans la douleur, le tout dans une ambiance hostile ayant vu le technicien de 56 ans être pris à partie par ses anciens supporters. Depuis, Galtier, déjà sous pression avec les Rouge et Bleu, est plus que jamais dans la tourmente, puisqu’il est visé par de très lourdes accusations liées au racisme et au Ramadan remontant à son passage à l’OGC Nice (lors de la saison 2021/2022). On a notamment appris que Didier Digard voulait quitter les Aiglons à cause de Christophe Galtier. Ce dernier a rapidement pris le taureau par les cornes en démentant fermement les accusations portées à son égard, et ce après une nouvelle attaque des Ultras niçois.

Ces derniers jours, les prises de paroles se sont multipliées à propos de ce qu’on appelle désormais l’affaire Galtier. Des anciens joueurs du Marseillais, comme Burak Yilmaz, José Fonte, ou encore Mevlüt Erdinç, ont apporté leur soutien à Galtier, comme Bruno Genesio. D’autres, comme Yassine Benzia, ont fait comprendre qu’ils n’étaient pas d’accord avec eux. Tout le monde attendait donc avec impatience la conférence de presse de Christophe Galtier, ce vendredi, avant la réception (peut-être décisive pour la course au titre) du RC Lens (samedi, 21 heures). D’autant plus que des perquisitions ont eu lieu dans la matinée au siège de l’OGC Nice. Sans surprise, c’est avec la mine des mauvais jours que le coach parisien, qui a porté plainte et qui a été obligé d’être placé sous protection après avoir reçu des menaces de mort, s’est présenté face aux journalistes.

Le PSG soutient un Galtier « profondément choqué »

Un peu… ça a été difficile, a d’abord lancé un Galtier touché, au micro de PSG TV. J’étais même profondément choqué. Je me suis réfugié dans le travail avec le groupe, dans les séances. J’ai pris beaucoup de plaisir à être avec le groupe pour préparer ce grand choc face à Lens. Avant que Christophe Galtier ne prenne la parole face à la presse, le responsable de la communication du PSG, présent à ses côtés, a d’abord mis les choses au clair.

« Des allégations graves ont été portés dans les médias à l’encontre de notre entraîneur. Christophe y a répondu et a décidé de porter plainte. Le club soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses. En attendant la conclusion judiciaire, le PSG appelle chacun à ses responsabilités. Le PSG, sa direction, les joueurs n’ont aucune tolérance pour l’intolérance, sur et en dehors des terrains. La lutte contre le racisme est un engagement fondamental du club. Le PSG ne se laissera pas troubler par cela. » Et l’ancien tacticien de l’AS Saint-Étienne ou encore du LOSC de poursuivre en conférence de presse.

« Je suis profondément choqué par les propos que l’on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurte au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM élevé dans la mixité, élevé dans le respect de l’autre quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d’homme a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres, je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J’ai confiance en la justice de mon pays, je ne peux que me satisfaire de l’ouverture d’une enquête, je n’apporterai pas d’autres commentaires à ce sujet, le PSG a un match très important demain soir, toute mon énergie et ma concentration se tournent vers ce match. Je vous remercie pour votre compréhension », a ainsi lâché Galtier. En attendant, l’enquête interne menée par le PSG suit son cours. Tout comme celle lancée par la justice.

