OGC Nice : nouvelles révélations brûlantes sur le comportement de Christophe Galtier

C’est un séisme pour le football français, et une nouvelle sale histoire qui tombe dans l’actualité du Paris Saint-Germain au passage. Christophe Galtier est accusé de racisme, suite aux révélations du journaliste Romain Molina au sujet d’un mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford, lorsque les deux hommes officiaient à l’OGC Nice, la saison passée. Il y était fait notamment mention de remarques déplacées au sujet des joueurs pratiquant le ramadan. « C’est une équipe de racailles où il n’y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas », serait ainsi l’une des phrases lâchées par Christophe Galtier lors de sa saison à Nice, ce qu’il conteste.

Depuis plusieurs heures, d’autres médias relaient des informations allant dans le même sens, et principalement le quotidien Nice-Matin, aux premières loges de la saison de Galtier en 2021-2022. Plusieurs nouveaux épisodes sont ainsi relatés dans un nouvel article à charge. On y apprend par exemple que la première manifestation d’un désaccord lié à la religion d’un joueur remonte au recrutement de Pablo Rosario, chipé au PSV Eindhoven. Galtier aurait pesté en constatant que le joueur était de confession musulmane. Rebelote lors du mercato hivernal avec l’arrivée de Bilal Brahimi, qui cristallisera les tensions entre Galtier et sa direction sportive, incarnée par Julien Fournier.

La période du ramadan, en avril 2022, achèvera de rompre le lien entre Galtier et son effectif. Avec des moments de tension avec Jean-Clair Todibo ou Hicham Boudaoui. Ce dernier sera menacé de ne pas être aligné sur le terrain s’il ne mangeait pas. « Si tu ne manges pas, tu ne joues pas », aurait lancé Galtier. Refus de l’Algérien qui sera titularisé malgré tout. On apprend également que Didier Digard ne portait pas non plus Galtier dans son cœur, ce dernier ayant tenu des propos désobligeants à son encontre. Digard aurait même déposé sa lettre de démission à Julien Fournier, qui l’avait convaincu de rester malgré tout.

Nice-Matin cite un membre de l’entourage de Christophe Galtier qui dément les accusations de racisme. « Pourquoi refuser Ozan Kobak - défenseur - parce qu’il est Turc alors que Christophe voulait récupérer Burak Yilmaz en début de saison ? Brahimi était remplaçant à Angers et souvent en retard à l’entraînement. Gouiri? S’il y avait réellement un problème avec Christophe, pourquoi n’a-t-il pas quitté Nice avant? ». L’affaire n’a pas fini de générer son lot de révélations, au regard du silence imposé par les différents acteurs depuis plusieurs mois. Et Galtier aura l’occasion de se défendre face à la presse, probablement vendredi lors de la conférence d’avant-match prévu avant la réception du Racing Club de Lens.