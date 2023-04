PSG : le clan Galtier sort du silence

Embarqué dans un impressionnant tourbillon médiatique, Christophe Galtier doit faire face à de graves accusations de racisme. Pour rappel, l’ancien dirigeant de l’OGC Nice, Julien Fournier, avait laissé entendre en septembre 2022 que Galtier ne « pourrait plus entrer dans un vestiaire » de L1 s’il dévoilait le contenu de ses échanges houleux avec le technicien, quand les deux hommes évoluaient chez les Aiglons.

Mais depuis hier soir et les révélations faites par RMC Sport et Romain Molina, l’entraîneur du Paris Saint-Germain est cloué au pilori. Le contenu du mail envoyé par Fournier laisse clairement entendre que le coach parisien ne porte pas dans son coeur les joueurs musulmans. Pour la première fois, le clan Galtier est sorti du silence face à la gravité des faits qui sont reprochés.

Galtier conteste

Sans surprise, Galtier nie les faits qui lui sont reprochés. Contacté par l’AFP, l’avocat du technicien français, Me Olivier Martin, a fait savoir qu’il « conteste avec la plus grande fermeté » les propos qui sont attribués à son client. Toujours selon le représentant juridique du technicien, Galtier « a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants ».

Quelle suite donner à cette affaire ? Nice n’a toujours pas réagi officiellement alors que l’affaire s’est produite pendant le mandat niçois de Galtier. De son côté, le clan Al-Khelaïfi a fait savoir qu’une enquête en interne était actuellement menée. Quant au clan Galtier, Me Olivier Martin a indiqué que des « poursuites judiciaires » étaient à venir. Affaire à suivre.