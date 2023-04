PSG : la colère noire de Christophe Galtier contre les Ultras niçois

Samedi soir, le Paris Saint-Germain s’est relevé en Ligue 1, après deux défaites de suite concédées contre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais. Sur la pelouse de son ancien club, l’OGC Nice, Christophe Galtier est parvenu à s’imposer à l’Allianz Riviera, grâce à un superbe match de Gianluigi Donnarumma, élu homme du match par notre rédaction (2-0). Mais la victoire parisienne a été anecdotique, étant donné que la fin de match a été houleuse en raison d’une terrible affiche des Ultras niçois à l’encontre du manager parisien.

La suite après cette publicité

Christophe Galtier a été visé par une banderole brandie par les Ultras, à l’approche de la demi-heure de jeu. «Avant/Après: la mama Di Galtier», pouvait-on lire dans tout le stade, ainsi que sur les images du diffuseur, même s’il manque la pire partie de la phrase. Durant le match et après, Christophe Galtier a répondu ironiquement avec des applaudissements, avant de s’expliquer avec le Niçois, Jean-Clair Todibo. «JC, tu as vu la banderole ? Si on te le faisait à toi !», pouvait-on lire sur les images de «Canal +».

À lire

PSG : Christophe Galtier envoie un message à ses joueurs avant le choc contre Lens

«S’ils voient des matchs de Coupe d’Europe, c’est grâce à mon travail»

Un moment fort, avant d’être retenu par Luis Campos, le conseiller sportif parisien. «Je suis allé les remercier pour ce magnifique accueil», a-t-il répondu, avant d’en dire un peu plus, en conférence de presse. «Pourquoi j’ai réagi comme ça ? Vous avez vu ? Vous l’avez lu, la banderole ? Ma maman, elle a 83 ans, elle sort d’un cancer. Point à la ligne», a lâché le coach de 56 ans, avant de faire un précieux rappel aux supporters concernés du club azuréen.

La suite après cette publicité

«Et si ces gens dans les tribunes voient des matchs de Coupe d’Europe, c’est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c’est notre travail la saison dernière, qui fait qu’aujourd’hui, avec le travail de Didier (Digard), il y a encore des matchs de Coupe d’Europe à Nice», a ajouté Galtier. Une réponse claire de la part de l’entraîneur parisien, logiquement agacé par cette offense lancée par une partie des Ultras du GYM.