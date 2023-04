PSG : Christophe Galtier envoie un message à ses joueurs avant le choc contre Lens

Ce n’était pas une promenade de santé pour le Paris Saint-Germain ce samedi soir. En effet, le club de la capitale s’est imposé non sans mal sur la pelouse de l’Allianz Riviera face à l’OGC Nice (2-0). La prestation proposée par les hommes de Christophe Galtier n’a pas été la plus brillante de leur saison, mais le technicien parisien, visé par une banderole injurieuse, souligne l’importance de ce succès dans le contexte compliqué entourant le PSG.

Car oui, déjà durant la semaine, le vestiaire avait reçu des coups de pression de la part de ses dirigeants - le président Nasser al-Khelaïfi et le directeur sportif Luis Campos - après la mauvaise passe et les résultats décevants acquis dernièrement, avec deux défaites de rang subies contre Rennes (0-2) et l’OL (0-1). Au micro de Canal +, le coach de 56 ans a partagé son soulagement, tout comme son capitaine Marquinhos.

«C’était un match difficile, on avait beaucoup de pression sur les épaules, surtout après la victoire de Lens, a déclaré Christope Galtier, agacé après le chambrage insultant des ultras azuréens. Il fallait l’emporter ici, on n’a pas fait le match de la saison, mais il y a eu beaucoup de solidarité, on en avait besoin dans cette période-là. On a commis très peu de fautes, même si on était acculés. On n’a pas concédé beaucoup de fautes.»

Le tacticien a ensuite évoqué les axes de progression à travailler avant de recevoir son dauphin, le RC Lens, pour le choc de la 31e journée : «on aurait pu faire mieux dans les transitions, il faudra avoir une meilleure utilisation du ballon, on jouait trop en passes courtes. Il fallait aérer le jeu, on ne l’a pas fait. La semaine prochaine, il faudra autant de combativité, de solidarité mais une meilleure utilisation du ballon.» Au PSG de se reposer sur cette nouvelle dynamique pour prendre le large au classement de Ligue 1 et viser un onzième sacre final en championnat…