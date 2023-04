PSG : pour sa 400e à Paris, Marquinhos content du succès à Nice

Quelques instants après la victoire acquise sur la pelouse de l’OGC Nice (2-0) dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, le défenseur central brésilien du Paris Saint-Germain Marquinhos a mis l’accent sur l’importance du résultat - permettant de garder l’avance de six points sur le Racing Club de Lens, notamment après les coups de pression des dirigeants - Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos - au vestiaire du club de la capitale cette semaine. L’international auriverde a également tenu à déclarer sa flamme à la formation francilienne, dont il a défendu le maillot pour la 400e fois ce samedi soir à l’Allianz Riviera.

«On voulait montrer un autre visage, un visage de solidarité. On a beaucoup parlé cette semaine, ça a marché. Ca ne veut pas dire qu’on n’était pas solidaires avant, mais il fallait que tout le monde donne un peu plus. On sait qu’on était pas à notre niveau (habituel, ndlr), il fallait qu’on prenne surtout le résultat, même si on joue mal. Le résultat, gagner, ça fait du bien et ça donne de la confiance. Sur le point collectif, ça a été très important de gagner aujourd’hui. Et particulièrement pour moi, c’était ma 400e (sous le maillot parisien, ndlr). Le club a de la reconnaissance pour moi, tout le monde dans le club. C’est toujours avec la passion que je fais le meilleur pour amener le Paris Saint-Germain au plus haut possible. Je pense que c’est le contenu qu’il faut retenir. On déteste la défaite, mais cela a été intéressant dans la prise de risque, le fait de presser haut. Il y a eu de bonnes choses, mais il faudra continuer comme ça pour la suite», a déclaré le capitaine parisien au micro de Canal +.

