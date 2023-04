Ligue 1 : le PSG s’impose à Nice et garde son avance sur le RC Lens

Après la victoire à domicile du Racing Club de Lens face à Strasbourg vendredi soir (2-1), le Paris Saint-Germain était toujours leader de Ligue 1 mais n’avait plus que trois points provisoires d’avance sur les Sang-et-Or. Pour retrouver son écart d’unités confortable, le club de la capitale se déplaçait sur la pelouse de l’OGC Nice dans le cadre de la 30e journée du championnat de France. Une rencontre importante pour le technicien parisien Christophe Galtier, plus que jamais sur la sellette après les dernières mauvaises performances de ses joueurs, ayant été recadrés par Luis Campos puis Nasser al-Khelaïfi au cours de cette semaine. De son côté, le Gym, toujours invaincu depuis l’arrivée de Didier Digard sur son banc et seule équipe française encore en lice dans une compétition européenne, espère continuer cette belle série face au premier du classement et ainsi prendre des points, importants pour la course à l’Europe.

Privé de Bernat, Kimpembe, Mukiele, Verratti et Neymar, Galtier reconduisait un 3-5-2 pour ses retrouvailles avec l’Allianz Riviera, tandis que les Aiglons évoluaient aussi à trois défenseurs avec Ndayishimiye, Todibo et Dante. Le début de rencontre était plutôt équilibré entre les deux formations, cherchant à mettre le pied sur le ballon. Mais la première mauvaise nouvelle de la soirée était pour les visiteurs, qui perdaient Renato Sanches sur blessure - remplacé par Fabian Ruiz (10e). Les Azurénens mettaient ensuite un peu de vitesse dans le jeu, par l’intermédiaire di virevoltant Nicolas Pépé, pas assez précis sur sa frappe du gauche (15e). Terem Moffi s’essayait à son tour mais Gianluigi Donnarumma s’interposait tranquillement devant sa ligne (17e). Dans l’autre surface, Danilo envoyait un coup de casque sur le poteau droit de Kasper Schmeichel (22e), avant que Lionel Messi, plus précis grâce à son pied gauche pour tromper le dernier rempart danois (0-1, 26e) après le centre à ras de terre de Nuno Mendes.

Ramos a délivré les siens

Le latéral portugais se montrait très actif sur son couloir et multipliait les montées pour faire reculer son adversaire. Après une relance ratée de Ramos dans l’axe, Thuram s’illustrait techniquement pour tromper Ruiz mais voyait son tir contré par la défense (35e). De quoi faire naître quelques regrets pour les hommes de Digard, qui ne perdaient pas espoir et se créaient quelques occasions pour revenir au score. Le gardien de but parisien écœurait les locaux par deux parades avant la pause, devant Pépé (43e) puis Moffi (45e). Au retour des vestiaires, l’OGC Nice gardait la dynamique de la fin de la première période pour mettre la pression sur les hommes en blanc pour remettre les compteurs à zéro. Dante réussissait à tromper Donnarumma mais sa balle heurtait la transversale puis le poteau mais ne faisait pas sonner la montre de la Goal Line Technology, à quelques millimètres près (51e). Dans la foulée, l’Italien gagnait son duel, cette fois face à l’attaquant ivoirien prêté par Arsenal (52e).

Les opportunités niçoises se multiplaient au fil de la rencontre, mais le PSG était toujours sauvé par un portier impérial devant son but, ou par le manque de justesse des hommes en rouge et noir. Malgré l’ascendant des Aiglons, Paris opérait en contre mais tombait sur une défense vigilante, notamment devant Kylian Mbappé (74e), peu en vue dans ce match. La frappe du Parisien était ensuite contrée par Dante, mais ce dernier offrait le corner décisif aux hommes de Galtier, grâce à la tête décroisée de Sergio Ramos, qui célébrait également son 50e match en Ligue 1 sous le maillot francilien. Ce but du break ne décourageait pas les locaux, encore offensifs dans le dernier quart d’heure. Les entrants Gaëtan Laborde et Billal Brahimi tentaient leur chance face au but, mais ni l’un, qui ne cadrait pas son tir lointain (81e), ni l’autre, mis en échec par Gigio (82e), n’arrivaient à faire la différence. Grâce à un Donnarumma en feu (7 arrêts), le PSG s’impose à Nice et garde son avance de six points sur le RC Lens, le Gym rate l’occasion de profiter du faux-pas du LOSC et reste à sept unités du premier européen.