Lorient : Laurent Abergel prolonge jusqu’en 2030 !

C’était annoncé depuis quelques jours maintenant, c’est désormais officiel. Malgré sa descente en Ligue 2, Lorient a réussi à conserver son capitaine Laurent Abergel qui a donc prolongé avec son club de coeur. Et comme le révélait la presse locale, les Merlus ont dû répondre aux demandes du milieu de 31 ans qui souhaitait une prolongation très longue durée. Ce jeudi, le club a officialisé la prolongation d’Abergel jusqu’en 2029 + une année en option que le joueur choisira d’activer ou non.

«C’est avec un immense bonheur que le FC Lorient vous annonce aujourd’hui la prolongation de contrat de Laurent Abergel, son emblématique capitaine, jusqu’en 2029 (avec une année supplémentaire en option). Une véritable histoire d’amour se poursuit entre le FC Lorient et Laurent Abergel. Depuis l’été 2019, année d’arrivée de l’ancien ajaccien et nancéien dans le Morbihan, s’est forgée une relation intense et sincère, entre le capitaine des Merlus, le club et ses supporters», peut-on lire dans le communiqué du club.