Un géant polonais fonce sur Migouel Alfarela

Quatrième lors de l’édition précédente, le Sporting Club de Bastia a connu quelques délicatesses cette saison au point de finir loin des objectifs affichés en début de saison. Pointant au treizième rang à l’issue de la 38e journée de Ligue 2, à neuf longueurs de la cinquième synonyme de play-offs, la formation insulaire évoluera bel et bien en deuxième division l’an prochain. Reste à savoir si cet exercice se fera en compagnie de Migouel Alfarela. Fer de lance de l’attaquant bastiaise, auteur de 12 buts et 2 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur de 26 ans se retrouve dans le viseur d’un géant polonais.

Selon nos informations, le Legia Varsovie est très intéressé par le profil polyvalent du natif de Montivilliers, capable d’évoluer aussi bien en pointe que dans la peau d’un faux numéro 9. Troisième d’Ekstraklasa (D1 polonaise) et qualifié pour la Ligue Europa l’an prochain, le club de Varsovie songe à renforcer son attaque et a d’ores et déjà entamé les négociations avec l’entourage de l’avant-centre de 26 ans. Lié avec le Sporting Bastia jusqu’en juin 2025, Migouel Alfarela pourrait voir d’un bon oeil l’idée de se lancer un nouveau défi à l’étranger après avoir côtoyé les rangs du Paris FC et d’Annecy. De son côté, la formation polonaise va devoir sortir les bons arguments pour convaincre Bastia de le laisser filer.