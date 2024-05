PSG : Kylian Mbappé explique les raisons de sa prolongation en 2022

Dans quelques semaines, Kylian Mbappé ne sera officiellement plus un joueur du Paris Saint-Germain. L’attaquant de 25 ans va rejoindre le Real Madrid à l’issue de son bail avec le club de la capitale, prenant fin cet été. Ce transfert est un projet de longue date, lui qui était déjà annoncé partant en 2022. Mais contre toute attente, Mbappé a finalement prolongé avec le PSG. Lors d’un entretien accordé à CNN, l’ancien Monégasque a expliqué les raisons de ce volte-face.

«C’était plus que le PSG, c’était plus que rester au PSG, c’était une Coupe du monde au Qatar, il y avait beaucoup de choses autour de ça. C’était une décision importante, une décision difficile… mais je ne regrette rien», a justifié Mbappé, avant d’avouer que cette situation était compliquée à gérer personnellement. «Bien sûr, dans une carrière, il faut prendre des décisions difficiles et c’est ce que j’ai fait, mais je suis devenu le meilleur buteur de tous les temps avec le PSG. Je veux juste me souvenir des meilleures choses… Ce n’était pas une situation facile et je souhaite que personne ne vive ça», a-t-il ajouté. Une page se tourne dans la carrière du capitaine de l’équipe de France.