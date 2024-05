Nice : tout n’est pas encore réglé pour Franck Haise

Ce n’est un secret pour personne, Franck Haise devrait bel et bien rejoindre l’OGC Nice et succéder ainsi à Francesco Farioli. Mais si l’information est désormais connue de tous, ni le RC Lens ni le Gym n’ont encore officialisé la nouvelle.

Et pour cause, selon nos informations, il reste encore quelques détails à régler entre les clubs pour boucler définitivement l’opération. Pas de quoi remettre en cause l’arrivée du meilleur coach de Ligue 1 2022-23. Une chose est sûre, les deux clubs ont tout intérêt à se mettre rapidement d’accord pour enfin lancer leurs grandes manoeuvres estivales.