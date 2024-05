Algérie : la sortie cinglante de Riyad Mahrez après sa non-convocation

Rien ne va plus pour Riyad Mahrez. Après sa CAN cauchemardesque il y a quelques mois, le capitaine des Fennecs avait été pointé du doigt par les supporters algériens. L’ailier, qui évolue du côté d’Al-Ahli en Arabie saoudite, avait d’ailleurs demandé à son nouveau sélectionneur Vladimir Petkovic de ne pas le convoquer lors du rassemblement de mars espérant retrouver son niveau et sa forme physique. Et c’est ce qu’il a réussi à faire en terminant meilleur passeur de Saudi Pro League cette saison.

On s’attendait donc à le voir revenir en sélection ce jeudi lors de la liste de l’Algérie avec les qualifications au Mondial 2026 à disputer. Pourtant, Vladimir Petkovic a décidé de ne pas l’appeler, expliquant qu’il n’avait eu aucune nouvelle de son joueur. Devant ses déclarations, Riyad Mahrez est sorti du silence pour donner sa version. «Je n’ai ni reçu d’appels du sélectionneur ni de la fédération. J’avais une petite gêne au genou, j’ai donc opté pour du repos lors des 2 derniers matchs de championnat afin d’être opérationnel pour ces 2 confrontations pour le mondial 2026 ô combien importantes. Bonne chance à l’EN pour les matchs à venir, cela me tenait à cœur d’être présent, je respecte évidemment le choix du sélectionneur mais je prends acte de cette décision.» Cela risque de faire parler…