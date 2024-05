Le RC Lens accélère pour Will Still mais garde un oeil sur Luka Elsner !

Depuis la fin de la Ligue 1, le RC Lens est en pleine zone de turbulences sous l’impulsion d’un Joseph Oughourlian qui a repris la main. Exit Arnaud Pouille, Fred Hebert, Romain Pérusqué et surtout Franck Haise en partance pour Nice. Niveau arrivées, Diego Lopez Gomez a pris ses fonctions à la Gaillette, Pierre Dréossi travaille déjà pour Lens depuis Metz sur les contours de la future équipe et aussi sur le futur coach en concertation avec le propriétaire du club, Diego Lopez mais aussi avec Jean-Louis Leca, fraîchement retraité et voué à prendre de plus en plus de place en interne à Lens.

Une situation assez ubuesque d’autant qu’aucune communication officielle n’a encore été faite par le club artésien. Il faut dire que rien n’est simple dans le Nord ces derniers jours et le timing complique les choses. Arnaud Pouille règle les affaires courantes avant de partir, Pierre Dréossi ne peut pas être intronisé officiellement tant que le barrage de Ligue 1 entre le FC Metz et l’ASSE n’est pas terminé. Enfin, Franck Haise a déjà tourné la page Lens mais ne peut toujours pas commencer l’aventure niçoise. Comme nous l’évoquions hier soir, quelques détails sont encore à régler entre Lens et Nice concernant les modalités de départ du meilleur coach de Ligue 1 2022-23 et de son staff.

La piste Will Still prend de l’épaisseur, Luka Elsner en alternative

Néanmoins, le RC Lens a passé la seconde depuis quelques jours pour son futur coach. Comme révélé hier, une short list de 4 noms a été établie, comprenant Will Still et Bruno Genesio. Ces dernières heures, l’ancien coach du Stade de Reims apparaît de plus en plus comme le candidat idéal de par son parcours, son profil et sa capacité à prendre la succession de Franck Haise. L’opération serait même en très bonne voie selon plusieurs sources.

Libre, le technicien belge de 31 ans, qui a fait de très belles choses en Champagne, était plutôt pressenti du côté du Championship et notamment du côté de Norwich. Mais celui qui vient de changer d’agent ne peut pas rester insensible au projet lensois même si sa priorité a toujours été d’aller entrainer en Angleterre. Suffisant pour convaincre les différentes parties de se mettre d’accord ? Il est encore un peu tôt pour se prononcer. Car un autre dossier est mené en parallèle, du côté de Luka Elsner. Le technicien slovène de 41 ans est en discussions très avancées avec le Stade de Reims mais rien n’est encore signé. Un dossier suivi avec intérêt par le club nordiste qui apprécie tout particulièrement le profil du coach du Havre, plus que jamais sur le départ du club doyen.

Will Still, Luka Elsner, un coach surprise pour remplacer Franck Haise ? Comme évoqué plus haut, de nombreuses choses sont encore à régler et le RC Lens va procéder étape par étape avec l’idée de pouvoir démarrer sa saison dès la semaine prochaine avec un organigramme clair. Plus qu’un besoin, une vraie nécessité aussi bien pour les salariés du club (y compris les joueurs) que pour les supporters forcément inquiets par cette situation. Pas une mince affaire…