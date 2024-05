Le Havre : accord quasi bouclé entre Luka Elsner et Reims

C’est le jeu des chaises musicales du côté des entraîneurs de Ligue 1. L’été s’annonce très mouvementé à ce niveau et certains clubs accélèrent déjà dans ce sens. C’est le cas notamment de Reims qui a officialisé il y a quelques semaines déjà le départ de Will Still. Depuis, le club champenois s’active pour trouver son successeur et a sondé plusieurs profils dont Davide Ancelotti. Mais le futur coach rémois semble bien être un habitué de la Ligue 1.

Selon nos informations, Reims a presque bouclé l’arrivée de Luka Elsner qui entraînait Le Havre cette saison. Le coach slovène se rapproche de Reims. Un accord a quasiment été trouvé avec le Havre pour son départ. Si le montant de ce deal n’a pas encore fuité, le dossier pourrait être finalisé avant la fin du week-end. Le Havre va donc devoir trouver un autre entraîneur pour son opération maintien dans l’élite.