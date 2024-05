Marouane Chamakh ouvre la porte à un retour à Bordeaux

À la retraite depuis plusieurs années maintenant, Marouane Chamakh ne s’est pas vraiment éloigné du football et des Girondins de Bordeaux, son club de coeur. Souvent présent au stade pour suivre les Bordelais, l’ancien international marocain a commencé à passer ses diplômes d’entraîneurs avec la fédération marocaine de football. Et au micro de Téléfoot, il a clairement affiché son ambition de devenir entraîneur des Girondins de Bordeaux.

«J’ai commencé mon diplôme, il y a, à peu près, trois ans. C’est quelque chose qui me plaît, qui m’intéresse, et surtout, je suis motivé pour ça. Je suis prêt. Donc, je vais essayer de faire les choses dans les normes : passer mes diplômes et puis en attendant une bonne proposition inchAllah. Je ne le cache pas, en France, ça ne serait que Bordeaux. Je suis natif d’à côté, je me sens à l’aise là-bas. Et Bordeaux, forcément parce que c’est mon club préféré. Sinon, avec la fédération marocaine bien sur.» Le message est passé.