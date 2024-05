Strasbourg : Lebo Mothiba quitte le club

Six années après son arrivée en provenance du LOSC, Lebo Mothiba quitte Strasbourg. L’attaquant de 28 ans arrivait en fin de contrat avec Strasbourg et n’a pas été prolongé. Il faut dire qu’il n’aura pas su s’imposer réellement dans son club malgré une belle première saison. Durant son passage, le Sud-africain a marqué 20 buts et offert six passes décisives en 96 matchs joués avec le Racing, dont trois buts inscrits cette saison.

«Après six ans et 20 buts sous les couleurs alsaciennes, Lebo Mothiba quitte le Racing au terme de son contrat. Pour sa première saison en 2018-2019, Lebo Mothiba a terminé co-meilleur buteur du Racing en championnat (9 buts, à égalité avec Ludovic Ajorque). Il a également remporté la Coupe de la Ligue 2019, auteur notamment d’un doublé d’anthologie en demi-finale contre Bordeaux (3-2). Freiné par des blessures et prêté à Troyes en 2021-2022, Lebo Mothiba a néanmoins fait trembler les filets à trois reprises lors de chacune des trois autres saisons auxquelles il a participé sous les couleurs alsaciennes (en 2019- 2020, 2021-2022 puis 2023-2024). Depuis 2018, il a disputé 96 matchs avec le Racing, toutes compétitions confondues. L’attaquant sud-africain a marqué 20 buts et délivré 5 passes décisives», peut-on lire dans le communiqué du club.