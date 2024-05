Algérie : Vladimir Petkovic écarte encore Riyad Mahrez

La trêve de juin va être l’occasion pour les sélections africaines de poursuivre leurs qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Dans le groupe G, l’Algérie a parfaitement débuté avec deux victoires face au Mozambique et la Somalie. À l’époque, Djamel Belmadi était encore le sélectionneur. Depuis, les choses ont changé et c’est désormais Vladimir Petkovic qui dirige les Fennecs.

Et ce jeudi, il a dévoilé sa liste pour les deux matches de qualification face à la Guinée et l’Ouganda. L’ancien sélectionneur de la Suisse a encore décidé d’écarter Riyad Mahrez. Le capitaine algérien, qui a terminé meilleur passeur de Saudi Pro League cette saison, n’est pas présent dans la liste de l’Algérie où l’on retrouve Ismael Bennacer, Youcef Atal ou encore Aissa Mandi et Baghdad Bounedjah. À noter que Youcef Belaili ne figure pas dans la liste.