Real Madrid : Kylian Mbappé met déjà Carlo Ancelotti dans l’embarras !

Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé. La signature du Français avec les Merengues pourrait même être officialisée en début de semaine prochaine, une fois la finale de Ligue des Champions passée. Une présentation spectaculaire est à prévoir, et à Madrid, tout le monde se frotte les mains… Mais Carlo Ancelotti lui, serait un peu plus réservé. Pas qu’il doute des qualités du Bondynois ou qu’il n’ait pas envie de l’avoir sous ses ordres, loin de là, mais son arrivée provoque un gros casse-tête pour le coach transalpin.

Dans un long article, Relevo explique d’ailleurs que les déclarations de Rodrygo concernant un possible départ n’étaient pas le fruit du hasard. Le média espagnol révèle que certains dirigeants veulent qu’Ancelotti joue, la saison prochaine, avec un trio offensif composé du Français, et du Brésilien et de Vinicius Jr. Jude Bellingham serait utilisé plus bas sur le terrain. Un désir aussi partagé par bon nombre de fans et de journalistes.

Ancelotti est inquiet

Mais Ancelotti ne voit pas les choses de cet oeil-là. L’Italien estime qu’une telle composition briserait l’équilibre de l’équipe, surtout dans les grosses rencontres. Pour lui, Rodrygo, Vinicius et Mbappé ne peuvent pas jouer ensemble d’entrée, du moins pas dans les rencontres exigeantes. Pour des raisons d’équilibre, de pressing et de mise en place défensive principalement.

Clairement, pour Ancelotti, l’arrivée d’un joueur du profil de Mbappé l’oblige à revoir ses plans et le met même dans une situation un peu difficile vis-à-vis de sa direction. L’Italien n’a cependant, a priori, pas l’intention de se plier aux désirs de ses dirigeants et devrait simplement remplacer Rodrygo par Mbappé dans sa composition actuelle. Ce qui explique la récente sortie médiatique remarquée de l’ancien de Santos, qui sait qu’il est déjà condamné au banc de touche avec l’arrivée de Mbappé…