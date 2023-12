L’échange surréaliste entre Mauro Icardi et le binôme de sa femme à Danse avec les Stars

Depuis son arrivée à Galatasaray, Mauro Icardi renaît de ses cendres. En délicatesse lors de ses derniers mois à Paris, le buteur argentin est désormais respecté à Istanbul où ses talents de buteur lui permettent d’être l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe (17 buts en 25 matches cette saison). Et si l’ancien de l’Inter Milan est également connu, c’est pour son idylle parfois tumultueuse avec Wanda Nara, sa femme. Mère de ses enfants, cette dernière gère également les intérêts de son mari de 30 ans. Et alors qu’ils se sont plusieurs fois séparés, leur histoire d’amour est repartie de plus belle depuis plusieurs mois désormais. Wanda Nara, femme d’affaires reconnue en Italie, est également une figure médiatique. Native de Boulogne Sur Mer en Argentine, cette dernière participe actuellement à la version transalpine de Danse avec les Stars.

Et alors que l’émission était diffusée ce samedi, l’ex-femme de Maxi Lopez s’est montrée très proche de son binôme Ivan Zazzaroni. Présent dans le public alors que le championnat turc est à l’arrêt suite à l’agression d’un arbitre par le président d’Ankaragücü, Mauro Icardi n’en a pas raté une miette. Interrogé sur la présence de sa femme pour cette émission, Icardi a fait part de sa fierté : «j’ai été heureux qu’elle fasse cela parce qu’elle a toujours été connue comme la femme de Mauro Icardi et je voulais qu’elle soit découverte pour ce qu’elle est vraiment.» C’est alors que Zazzaroni a remis en place avec humour l’ancien du Barça : «Mauro, c’est exactement le contraire, c’est toi qui es Monsieur Wanda Nara. (…) J’aime cet aspect de Wanda qui veut partager, c’est une femme très généreuse. Wanda et moi avons les mêmes goûts et beaucoup d’affinités.» Un échange tant cocasse que surprenant…