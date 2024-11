LOSC-Juventus : Bruno Genesio rend hommage à ses joueurs

Le LOSC a frôlé un nouveau gros coup à l’occasion de cette 4e journée de Ligue des Champions. Après des victoires sur le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, Lille s’est contenté cette fois d’un match nul à domicile contre la Juventus (1-1), non sans avoir mené au score grâce à David. Au micro de Canal+, Bruno Genesio a souligné la mentalité de ses joueurs, qui ont tout de même été malmenés une grande partie de la rencontre. «C’est indispensable, ça montre l’état d’esprit du groupe. C’est notre force de savoir faire le dos rond, de subir et de faire les efforts les uns pour les autres. C’est encore extraordinaire ce qu’on fait ce soir. On le fait depuis le 1er août avec beaucoup de vents contraires depuis le début de saison mais on résiste. J’ai envie de féliciter tout mon groupe.»

Autre bonne nouvelle du soir, le club français est 12e ce soir avec 7 points et très bien parti pour la qualification au tour suivant. «On dit qu’il faut 10 points donc il manque une victoire en 4 matchs. À nous de faire au plus vite et de pouvoir se concentrer encore plus sur le championnat», poursuit le technicien lillois, particulièrement heureux ce soir. Le prochain rendez-vous des Dogues en Ligue des Champions aura lieu à Bologne le 27 novembre prochain, avant la réception de Sturm Graz le 11 décembre.