OL : Rudi Garcia garde confiance en Moussa Dembélé

L'OL a un rendez-vous important ce week-end avec la réception de Monaco (dimanche soir 21h, à suivre en live commenté sur Foot Mercato) pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Vainqueurs à Strasbourg le week-end dernier, les Gones tenteront d'enchaîner sur second succès consécutif, ce qui serait une première cette saison. L'entraîneur lyonnais pourra compter sur Moussa Dembélé (24 ans), remplaçant lors des deux derniers matchs et qui n'a toujours pas marqué depuis la reprise. En conférence de presse, Rudi Garcia s'est dit satisfait de l'apport de l'attaquant dont il loue la volonté et l'abnégation lorsqu'il entre en jeu. Il ne lui manque que le petit but libérateur.

«Il est très important et je ne souhaite qu’une chose : qu’il retrouve le chemin du but car c'est important pour lui. Après moi du moment qu’il se donne à fond, ça me va. Il faut l’aider quand il entre en jeu. Contre Strasbourg, il a fait une bonne entrée. Malheureusement, il n'a pas voulu tomber sur le contact avec le gardien car il y aurait eu penalty avec la VAR. Il faut qu’il continue. Le discours vis-à-vis des joueurs il est logique. On ressemble à une équipe de basket. Avec 5 changements, on a la moitié de l'équipe qui commence mais qui ne termine pas. Donc entre les titulaires et les remplaçants, c’est pareil. Commencer avec Memphis (Depay), Tino (Kadewere) et Karl (Toko Ekambi), et terminer par Moussa (Dembélé) et Rayan (Cherki), ce n’est pas facile pour l’équipe en face. C’est un résultat d’équipe. »