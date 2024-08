Le vibrant hommage de Sergio Ramos à Pepe après sa retraite

Après plus de 20 ans de carrière, Pepe a annoncé, ce vendredi soir, sa retraite des terrains. L’ex-international portugais (141 sélections) a marqué les esprits de tous, que ce soit au FC Porto ou au Real Madrid. Sergio Ramos, son ancien partenaire de la défense madrilène, a fait partie des nombreux joueurs qui lui ont rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Sur sa page Instagram, l’Espagnol de 38 ans a adressé ces quelques mots à celui qu’il considère comme son ami.

«Un grand joueur, un guerrier avec qui j’ai pu partager de nombreux matchs, de nombreuses victoires et de nombreux titres. Ce fut un réel plaisir de jouer à tes côtés, mon frère. Il y en a peu comme toi. Profite bien de cette nouvelle étape de ta vie. Je te souhaite le meilleur, mon ami », a déclaré Ramos. Ensemble, ils ont disputé 252 rencontres au Real, écœuré de nombreux attaquants de Liga, et remporté trois Champions League ensemble (2014, 2016 et 2017).