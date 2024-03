AC Milan : perquisition en cours dans les bureaux du club !

C’est une véritable bombe qui s’abat sur le monde du Calcio. D’après plusieurs médias italiens, une perquisition de la Guardia di Finanza, la brigade financière italienne, est actuellement en cours à la Casa Milan, siège du club milanais. Selon le journal de La Repubblica, les arrestations des dirigeants du club ne sont pas à exclure en cas de soupçons d’infractions liées à l’opération de rachat de Redbird. Au cours des derniers mois, des enquêtes liées à la vente de la part majoritaire de l’AC Milan, réalisée en août 2022 par le fonds Elliott au fonds Redbird, avaient été lancées par le parquet de Milan. Le journal italien du Corriere ajoute que le président de l’AC Milan depuis 2022, Giorgio Furlani, et son prédécesseur entre 2018 et 2022, Ivan Gazidis, font l’objet d’une enquête du parquet de Milan pour un supposé délit d’entrave à l’activité de la Fédération de football italien (FIGC).

Selon les accusations, l’actuel propriétaire, Gerry Cardinale du fonds Red Bird, serait toujours sous l’influence dominante de l’ancien propriétaire vendeur, le fonds américain Elliott de Paul Singer, comme le suggère la Guardia di Finanza qui s’appuie sur trois documents de grande ampleur. Si ces accusations étaient confirmées, selon les résultats des perquisitions d’aujourd’hui au siège de Milan, et au domicile des suspects, et de la saisie des téléphones et des ordinateurs, l’AC Milan serait alors accusé d’avoir contourné, non pas seulement les lois de la FIGC, mais aussi les règles de l’UEFA en violant l’article 5 du règlement de l’instance. De lourdes sanctions sportives planent donc également au-dessus des Rossoneri.