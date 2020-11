João Félix ne veut pas quitter l'Atlético

Alors que certaines rumeurs envoient depuis plusieurs mois Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain, les dirigeants du PSG n’ont toutefois pas l’intention de céder leur joyau tant convoité. Malgré cela, ces derniers avaient selon le quotidien portugais Record, jeté leur dévolu sur João Félix en cas de départ du natif de Bondy. Mais ces derniers affirment dans leur édition du jour que le jeune attaquant portugais, en très grande réussite depuis le début de la saison, ne semble pas décidé à quitter le navire des Colchoneros.

Le club ne compte également pas s’en séparer, lui qui a blindé sa pépite avec une clause environnant les 350 M€, de quoi refroidir les ardeurs adverses. Avec 7 buts et 3 passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien de Benfica impressionne un peu plus chaque week-end en Liga, et devrait sauf retournement de situation, continuer d’y écrire son histoire.