CdF : Rumilly Vallières élimine Toulouse et se qualifie pour les demi-finales !

Rumilly Vallières, petit poucet de l’épreuve, défiait le deuxième du classement de Ligue 2, Toulouse, pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Tombeurs d’Annecy en 16es et du Puy en 8es, les Haut-Savoyards, pensionnaires de National 2, n’avaient jamais rencontré un adversaire du niveau de la L2 dans cette compétition.

La suite après cette publicité

Décomplexés, les joueurs de Fatsah Amghar vont rapidement surprendre les Pitchounes avec un but de Mathieu Guillaud inscrit dès la 19e minute. On s'attendait alors à une réaction d'orgueil de la part des Violets. Eh bien non. Anthony Rouault a même réduit les espoirs d'égalisation des siens à néant en marquant un but contre son camp à la 83e minute. Incroyable victoire des Hauts-Savoyards (2-0) qui filent donc en demi-finale et ne sont plus qu'à un match du Stade de France.