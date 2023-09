Reims : un ex-gardien porte plainte contre le club après avoir été victime de commotions cérébrales

Ce jeudi, l’actualité du Stade de Reims a été chamboulée par le témoignage poignant de Florent Duparchy. En effet, L’Equipe informe que le gardien de 23 ans a décidé de porter plainte contre le club champenois, son ancienne formation, «pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui» après avoir été victime de deux commotions cérébrales. Comme révélés par le quotidien sportif, les faits remontent en août 2022. Lors d’un entraînement, le Français subit un coup de genou dans la mâchoire et perd connaissance. Après avoir été opéré à de multiples reprises, il réintègre l’entraînement trois mois plus tard en dépit de douleurs et de maux de tête sans avoir consulté un spécialiste. En mars 2023, il est victime d’une seconde commotion avant d’être pris en charge par un neurologue sur demande du médecin du club champenois. Le verdict est confirmé et Florent Duparchy est arrêté six semaines.

La suite après cette publicité

À l’été 2023, le gardien français est transféré à Guingamp pour jouer les doublures d’Enzo Basilio mais son aventure en Bretagne est écourtée en raison de soucis médicaux. S’estimant toujours sous contrat jusqu’en 2024 avec le Stade de Reims, Florent Duparchy s’est donc retourné contre son club pour dénoncer sa prise en charge insuffisante, voire quasi-inexistante. «Franchement, c’est dur. J’ai tout donné pour le foot. Que tout s’arrête à cause d’une erreur médicale, je n’en dors plus. Ma famille m’a envoyé vers un psy car je me suis renfermé, je ne souris plus comme avant. Heureusement, qu’ils sont là car je n’ai plus de salaire, plus de quoi payer un loyer. Il y encore quelques mois, deux clubs me voulaient et puis, en quelques jours, en s’apercevant qu’il y avait un problème, tout le monde a pris ses distances. Plus personne ne me soigne, plus personne ne me paie, je suis à l’abandon,» a regretté le principal intéressé.