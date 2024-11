Lamine Yamal remporte le Golden Boy 2024

Auteur d’une année 2024 pleine de prouesses avec le FC Barcelone et l’Espagne, Lamine Yamal a remporté le trophée du Golden Boy. L’équivalent du Ballon d’Or pour les jeunes talents. Chaque année, le quotidien italien Tuttosport décerne le Golden Boy, une distinction individuelle récompensant le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Un trophée de grande renommée, qui a récompensé certains des meilleurs joueurs de la planète aujourd’hui. Lors des précédentes éditions, Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020), Pedri (2021), Gavi (2022) et Jude Bellingham (2023) ont notamment remporté ce prix.

Pour succéder à l’international anglais, 25 joueurs avaient été nommés, dont cinq français : Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Leny Yoro (Manchester United), Mathys Tel (Bayern Munich), ainsi que Wilson Odobert (Tottenham). S’ajoutaient à ces noms, ceux d’Arda Güler et Endrick (Real Madrid), Alejandro Garnacho et Kobbie Mainoo (Manchester United), Rico Lewis (Manchester City), João Neves (Paris Saint-Germain), Alexander Pavlović (Bayern Munich) et Pau Cubarsí (FC Barcelone). Mais le résultat final n’a laissé place à aucune surprise, puisque c’est Lamine Yamal qui a remporté ce Golden Boy 2024.

Lamine Yamal largement en tête des votes

Le natif d’Esplugues de Llobregat a remporté cette 22e édition et se couronne donc comme la plus grosse pépite du Vieux Continent. Une juste récompense pour celui qui aura été la principale satisfaction de la saison dernière du côté du FC Barcelone. À seulement 17 ans, il a régalé les observateurs sur les pelouses de Liga, mais également en Ligue des champions. Il termine sa saison avec 7 buts et 9 passes décisives en 50 rencontres disputées. Un total correct pour un joueur de son âge. Ses prestations ont par ailleurs tapé dans l’œil de Luis de la Fuente qui avait décidé de faire appel à lui pour l’Euro en Allemagne.

Une compétition dans laquelle Lamine Yamal a mis le monde entier d’accord. Titulaire pour son tout premier tournoi majeur en sélection nationale, le joueur du Barça a terminé meilleur passeur (4) - dont une en finale - et meilleur jeune joueur de ce championnat d’Europe des nations. Un accomplissement qui lui avait déjà permis de remporter le Trophée Kopa et d’être classé à la 8e position du Ballon d’Or France Football 2024, en octobre dernier. Avec ce Golden Boy, Yamal devient le quatrième joueur du Barça à remporter le plus prestigieux des trophées pour les joueurs de moins de 21 ans, après Gavi, Pedri et Lionel Messi (2005). Il n’a que 17 ans, mais Lamine Yamal confirme encore qu’il faudra compter sur lui dans les années à venir. En particulier, pour le Ballon d’Or.