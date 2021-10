Barcelone : Josep Maria Bartomeu ne comprend pas le départ de Lionel Messi au PSG

L'arrivée de Lionel Messi (34 ans) au Paris Saint-Germain anime encore les débats en Catalogne. Parti du FC Barcelone cet été à l'issue de son contrat, l'Argentin avait déjà des envies de départ l'été dernier, mais été finalement resté. Josep Maria Bartomeu, l'ancien président du Barça, l'a d'ailleurs confirmé au micro d'Esport 3. «Je me suis battu pour que Messi reste, très fort, à l'été 2020, et il voulait partir. il voulait partir et je lui ai demandé où il voulait aller. Il ne savait pas. Je lui ai dit de me dire quand il le saurait, parce que s'il voulait faire comme Xavi et Iniesta, qui sont allés jouer au Qatar et au Japon, nous comprendrions et nous lui rendrions hommage, mais il ne savait pas où il voulait aller», a-t-il avoué.

Avant d'ajouter qu'il ne comprenait pas pourquoi le sextuple Ballon d'Or était finalement parti chez un concurrent cet été, alors qu'il voulait prolonger. «Je ne pouvais pas permettre à Leo d'aller chez un rival du Barça en Ligue des champions et je ne pouvais pas non plus lui permettre de partir parce que l'histoire Messi-Barça et Barça-Messi était une histoire unique, celle du meilleur joueur du monde. Pour moi, c'est une légende et j'aurais aimé qu'en Europe, il prenne sa retraite au Barça. Le laisser partir cet été n'était pas une bonne décision, mais c'est mon opinion.»