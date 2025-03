Les entraineurs de Ligue 1 réagissent à la très lourde sanction de Paulo Fonseca

La lourde sanction de Paulo Fonseca, inédite pour le football français, a beaucoup fait parler chez nos entraineurs de Ligue 1. Il faut dire qu’ils sont nombreux à avoir déjà écopé de suspension plus ou moins légères après s’être emporté à l’égard du corps arbitral. Le Portugais de l’OL a, lui, pris neuf mois. Il ne pourra plus diriger son équipe «jusqu’au 30 novembre 2025 inclus», étant interdit de banc de touche et même de vestiaire «jusqu’au 15 septembre 2025 inclus.» En d’autres termes, il est interdit de fonction officielle une fois arrivé au stade. Fraîchement débarqué à Lyon (fin janvier), il voit son aventure être d’ores et déjà remise en question.

La suite après cette publicité

Son geste front contre front sur Benoît Millot lors de Lyon-Brest dimanche dernier a fait le tour du monde et est reconnu comme une véritable agression. L’ancien du LOSC et de l’AC Milan est aussi victime du contexte qui entoure les arbitres en ce moment. Ils sont la cible d’attaques répétées depuis plusieurs mois, plus ou moins justifiées selon les faits de jeu. Une semaine avant Fonseca, Pablo Longoria avait lui écopé d’une suspension de 15 matchs pour ses propos sur la soi-disante «corruption» dont feraient les hommes et les femmes au sifflet en Ligue 1. Quelques jours avant, c’est Medhi Benatia, le directeur sportif marseillais, qui faisait l’objet d’une sanction de trois mois. En attendant l’appel de l’OL, Fonseca est condamné à la tribune pendant les rencontres, mais c’est surtout l’ampleur de la sanction qui choque chez ses collègues entraineurs.

La suspension de Fonseca choque la L1 !

«C’est un événement qui marque le football français, c’est quelque chose d’assez inédit, a réagi Will Still, lui aussi en délicatesse avec les arbitres français. Je vais être honnête, j’ai eu assez de problèmes avec l’arbitrage et assez de cartons pour exprimer quoi que ce soit. Il y a des gens compétents qui ont pris des décisions. On connaît les difficultés qu’il y a avec l’arbitrage français. Il y a des personnes bien placées qui font le travail qu’il faut pour que cela soit résolu. Je ne suis pas le mieux placé pour parler, tout le monde connaît mon bilan avec l’arbitrage.» Pour sa part, Habib Beye estime que les entraineurs ont un devoir d’exemplarité à l’égard du public, notamment les plus jeunes. «Je pense que ce sera compliqué pour lui en tant que personne, de vivre ça après-coup», soutient le Rennais avec une pensée envers Fonseca.

La suite après cette publicité

«Je ne veux pas être juge et partie de cette situation-là, après on peut considérer qu’il faut qu’on arrive, nous coaches, à essayer de vivre nos émotions un peu en retrait de ce qui se passe sur le terrain, les 22 acteurs et le corps arbitral. On est humains et par moment on en dévie, mais je pense qu’on a tout à gagner à rester en dehors de nos émotions par rapport à ces moments-là». Une sanction que certains trouvent également très dure à Nantes. Connu pour ses invectives envers un club lyonnais qu’il a parfois jugé favorisé par l’arbitrage par le passé, Antoine Kombouaré a, lui aussi, avoué qu’il avait trouvé la sanction envers Fonseca assez lourde malgré son coup de sang inacceptable.

Antoine Kombouaré dézingue la commission

«Je trouve que c’est très lourd. Après, ça mérite une sanction lourde parce que ce qu’il a fait, c’est inadmissible. Ce sont des comportements que l’on ne doit pas avoir. Mais après, ce que je remarque pour l’avoir vécu, c’est que ce sont des sanctions UEFA. Dans le sens où… qu’il soit suspendu et qu’il ne soit pas sur le banc, je l’entends. Mais jusqu’à présent, quand on était là-haut (en tribune) on pouvait venir avant les matchs, à la mi-temps et on pouvait même en étant là-haut, prodiguer des conseils et des consignes. Là il n’a le droit de rien ! Je trouve que ça c’est une sanction sévère. Après, si la commission de discipline estime que c’est la sanction juste… Mais moi, je trouve que, quand tu es entraîneur, c’est très handicapant. Pour l’avoir vécu en Coupe d’Europe parce que j’avais été une fois suspendu, j’ai vécu ça. C’est-à-dire que je n’avais pas le droit d’aller dans le vestiaire ou de communiquer depuis les tribunes. Et là, c’est combien, six, sept ou huit mois ? Donc oui, c’est une sanction exemplaire, lourde et exemplaire.»

La suite après cette publicité

Face à la presse, Antoine Kombouaré n’a, par ailleurs, pas manqué de comparer la lourde sanction contre Paulo Fonseca à celle de Pablo Longoria. «Moi ça m’a fait rire quand j’ai vu la sanction de Pablo Longoria. Je me suis dit que Longoria allait juste être gêné parce qu’il ne pourra pas boire le champagne dans le vestiaire et sera obligé de boire la coupe de champagne en tribunes mais sinon il n’est pas pénalisé du tout si on a à comparer les sanctions entre celle du président, et tant mieux pour Longoria. Mais pour moi la commission de discipline est à côté de la plaque, il faut dire les mots. Quand tu sanctionnes un président parce qu’il a traité les arbitres avec le mot corruption et puis tu as ça comme sanction». Et d’ajouter au sujet du Portugais : «là il ne peut rien faire. Et pourquoi ils ne l’ont pas suspendu comme on le fait tous en Ligue 1 quand tu es là-haut mais que tu peux travailler quand même. Tu ne vas pas sur le banc, d’accord, mais qu’il puisse quand même rentrer dans le vestiaire pour faire son travail».

Pour conclure, le Kanak a finalement tenu à avoir un discours plus global sur la situation du football français et les récents incidents malheureux liés à l’arbitrage. «Le football est en difficulté et on ne donne pas une bonne image. Que ce soit les dirigeants ou nous les entraîneurs, il faut qu’on fasse attention à ça. Ce n’est pas bien ce qu’il se passe aujourd’hui. Après les propos qu’il tient, je n’ai pas à les juger. Sur la sanction je dis honnêtement ce que je pense. Il mérite d’être sanctionné lourdement mais là ils l’empêchent tout simplement de travailler et ça peut être grave pour la suite par rapport à son contrat». Une sanction qui n’a, quoi qu’il en soit, pas manqué de faire réagir au sein de l’élite du football français…