PSG : les dernières confidences de Sergio Rico sur la suite de sa carrière

Victime d’un très grave accident de cheval au lendemain du sacre du Paris Saint-Germain sur le terrain de Strasbourg le 27 mai dernier, Sergio Rico (30 ans) est toujours sous contrat avec le club de la capitale (jusqu’en juin prochain), mais il n’a pas encore rechaussé les crampons. Après avoir donné de ses nouvelles en septembre dernier, le gardien de but espagnol est à nouveau sorti du silence devant le micro de la Cadena COPE pour faire le point sur son évolution.

Il admet qu’il se sent « mieux de jour en jour », mais qu’il doit poursuivre son suivi médical. « Pour l’instant, je suis toujours à Séville, je ne suis pas encore à 100 % sur le plan médical. Je suis toujours à Séville pour des contrôles, pour ne pas avoir à prendre l’avion à chaque fois que je dois venir ici », a-t-il indiqué, avant d’ajouter que son rythme cardiaque est limité à un maximum de 130 battements par minute, mais qu’il fait de petits exercices tous les jours. « Je vais marcher, j’essaie de retrouver la force de mes jambes. Je dors comme un bébé ».

Rico prendra le temps qu’il faudra

Toujours en convalescence, Rico a désormais hâte de retrouver sa vie de footballeur professionnel. « J’attends avec impatience que le médecin me donne un peu plus de liberté. J’ai hâte de retrouver la routine, de me sentir comme un footballeur. J’ai hâte de m’y remettre. J’ai eu beaucoup de chance, Dieu merci, je n’ai pas de séquelles, je me souviens de tout, je me coordonne quand je parle, tout est parfait. » Mais il ne fera pas de folie pour précipiter son retour.

Pas question d’aller plus vite que la musique, bien conscient qu’il a déjà de la chance d’être dans cet état après ce terrible accident. « C’est un miracle, c’est ce que disent les médecins. Nous sommes là pour continuer à nous battre et j’ai hâte de retourner sur le terrain, le docteur est épuisé. Je lui écris de temps en temps pour savoir quand je pourrai faire du sport. Je le prends calmement, ce n’est pas entre mes mains. Je respecte les règles de ceux qui m’ont sauvé la vie. »