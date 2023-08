Un dîner avec les familles de David Beckham et Lionel Messi vire à la bagarre

La suite après cette publicité

Septuple Ballon d’Or, Lionel Messi coule désormais des jours paisibles à l’Inter Miami où il poursuit sa carrière. L’attaquant de 36 ans a connu des débuts rêvés avec 8 buts et 1 offrande en 5 rencontres de Leagues Cup. De quoi continuer à renforcer sa légende en Amérique du Nord. Néanmoins, l’Argentin vient d’être au coeur d’une mésaventure tout comme le propriétaire de sa franchise David Beckham. Les familles des deux stars ainsi que Sergio Busquets et Jordi Alba sont allés dîner dans un restaurant chic appartenant au rappeur Big Bunny : le Gekko.

Selon le Daily Mail, la soirée a pris une drôle de tournure quand un membre du service de sécurité et un client en sont venus aux mains. Le service de sécurité aurait voulu éloigner les clients curieux voulant faire des photos de ces stars et cela aurait dégénéré. Ainsi, David Beckham, Lionel Messi et Antonella Messi ont été escorté à l’arrière du restaurant pour partir rapidement dans ce moment de forte agitation.