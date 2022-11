Équipe de France : Lucas Hernandez forfait pour le reste de la Coupe du Monde

La suite après cette publicité

Les mots de Didier Deschamps et les images de sa sortie sur blessure ne laissaient presque pas de place au doute. Blessé au genou sur l’action ayant débouché sur l’ouverture du score australienne face aux Bleus, Lucas Hernandez n’a joué que neuf minutes et ne semblait plus en mesure de réapparaître sur les pelouses qataries.

«Il doit faire des examens, mais ça me semble assez grave. Il faudra confirmer de toute façon, mais c'est le gros point noir de ce (mardi) soir», avait lâché le sélectionneur national au micro de TF1. Plus tard dans la soirée, L’Équipe annonçait que le forfait du défenseur du Bayern Munich pour le reste de la compétition était quasiment acté. Malheureusement pour Hernandez, il était presque 3h du matin à Doha quand l’officialisation de la terrible nouvelle est tombée.

Hernandez, le coup dur

«Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le défenseur du Bayern Munich doit renoncer au Mondial. Lucas Hernandez a passé une IRM à la clinique Aspetar à l'issue du match contre l'Australie (4-1). Cet examen a malheureusement confirmé le diagnostic clinique : une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Lucas Hernandez est donc malheureusement forfait pour la suite de la Coupe du Monde», indique le communiqué qui ne précise pas la durée de l’indisponibilité du joueur.

«Comme l'ensemble du groupe, joueurs et staff, je suis extrêmement peiné pour Lucas. Nous perdons un élément important. Lucas est un guerrier et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va tout mettre en œuvre pour revenir au premier plan. Je le connais, bien : le courage, il l'aura, c'est certain. Au nom du groupe, je lui souhaite le meilleur rétablissement possible». Pour rappel, Hernandez ne pourra pas être remplacé.