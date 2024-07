RC Lens : Adam Buksa va signer à Midtjylland

Arrivé à Lens il y a deux saisons, l’attaquant polonais Adam Buksa n’a pas du tout eu l’apport escompté. Considéré comme un buteur à fort potentiel, il n’a jamais su confirmer les attentes et n’aura disputé que 8 petites rencontres avec les Sang et Or pour… 0 but.

Alors forcément, la direction lensoise, qui l’avait prêté à Antalyaspor cette saison (36 matches, 15 buts) n’est pas contre s’en séparer cet été. Et selon nos informations, le dossier est déjà bouclé puisque Adam Buksa va s’engager avec Midtjylland. L’accord entre les parties est total et le Polonais, qui a marqué un but à l’Euro face aux Pays-Bas, va donc faire ses valises direction le Danemark.