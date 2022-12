Maroc, Fiorentina : Sofyan Amrabat a l’Europe à ses pieds

La suite après cette publicité

Depuis sa création en 1930, la Coupe du Monde a toujours été la meilleure vitrine pour les footballeurs. Les joueurs qui performent lors de cette prestigieuse compétition ont souvent bon nombre de sollicitations par la suite. Révélation pour certains, confirmations pour d'autres, le Mondial permet aux joueurs de montrer tout leur talent. Cette édition 2022 ne déroge pas à la règle et notamment du côté du Maroc qui a réalisé un magnifique parcours en atteignant les demi-finales. Outre Azzedine Ounahi qui a régalé ces derniers matches, c'est notamment le cas de Sofyan Amrabat.

Le milieu défensif de 26 ans (sous contrat avec la Fiorentina jusqu'en 2024) fait assurément partie des meilleurs joueurs de la compétition. Titulaire indiscutable dans le poste de sentinelle dans le milieu à 3, le natif de Huizen (au sud-est d'Amsterdam) a été monstrueux en phase de poule et encore plus face à l'Espagne puis le Portugal ou même face à la France alors qu'il jouait avec une blessure au dos. Et ses performances ont été observées avec grand intérêt par plusieurs clubs qui suivaient le joueur depuis quelque temps. C'est le cas de Liverpool comme nous vous le révélions puisque l'entourage de Sofyan Amrabat a déjà rencontré l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, désireux de renforcer son milieu de terrain pour la seconde partie de saison chargée à venir.

La Fiorentina tente de le prolonger

Mais Liverpool n'est évidemment pas le seul club. Jurgen Klopp a fait d'Amrabat sa priorité avec Bellingham et a prévu à nouveau de discuter avec l'agent du joueur après la compétition. Mais Tottenham avance également ses pions dans ce dossier et fait partie des clubs les plus intéressés par le joueur. Il faut dire qu'Antonio Conte veut le joueur depuis plusieurs saisons déjà puisqu'il l'a observé plusieurs fois en Serie A. Pour le moment, l'international marocain, qui veut découvrir la Premier League, a une préférence pour Liverpool mais rien n'est joué pour l'instant.

Selon nos informations, la Fiorentina tente aussi de le prolonger, conscient qu'il serait une perte sportive énorme pour la suite de la saison. Le club italien n'est pas fermé à une vente même pour cet hiver et une offre d'environ 40 millions devrait être suffisante pour le laisser partir. En Liga, c'est aussi l'Atlético de Madrid qui est entré dans la course surtout que le joueur a récemment déclaré apprécier Diego Simeone et les Colchoneros. Un club allemand s'est aussi positionné. Sofyan Amrabat aura donc l'embarras du choix pour son avenir.