L'AS Monaco a enfin trouvé le successeur de Tchouameni

Au début de l'été, le Real Madrid tapait très fort en s'offrant Aurélien Tchouameni pour 80 millions d'euros (plus 20 millions de bonus). Une grosse perte pour l'AS Monaco mais une entrée d'argent très importante qui aurait dû permettre au club de la Principauté de tranquillement investir sur un milieu de terrain capable de remplacer l'international français. Pourtant, aucun milieu de terrain n'est arrivé depuis.

Les supporters monégasques commençaient donc à s'impatienter et même à s'inquiéter devant la passivité de Monaco dans cette quête d'un milieu de terrain. Résultat, la formation emmenée par Philippe Clément a entamé la saison sans un remplaçant de Tchouameni et l'impact sur le sportif s'est immédiatement fait ressentir. Les Monégasques ont été éliminés de la course à la Ligue des champions par le PSV Eindhoven. Mais pourtant, Monaco avait bien tenté depuis le début de l'été de trouver un remplaçant au joueur formé à Bordeaux.

Les deux clubs sont proches d'un accord

Les dirigeants du Rocher ont d'abord pensé à Boubakary Soumaré de Leicester puis à Zambo Anguissa du Napoli. Sans succès. Mais cette fois-ci, il semblerait bien que Monaco touche au but. Selon les informations de L'Equipe, l'AS Monaco est tout proche de s'offrir les services du très prometteur milieu de Salzbourg Mohamed Camara. Le jeune international malien de 21 ans devrait, sauf retournement de situation, s'engager pour un contrat de 5 ans dans les prochains jours.

Considéré comme l'un des gros potentiels de la formation autrichienne, Mohamed Camara aura la lourde tâche de compenser le départ de Tchouameni au Real Madrid. Salzbourg et Monaco ne sont plus très loin d'un accord pour ce transfert. Le montant de cette transaction n'a pas filtré mais Camara est évalué à 27 millions d'euros selon le site Transfermarkt.