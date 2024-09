Al-Hilal en a marre de Neymar !

Quand reverra-t-on Neymar (32 ans) rejouer au football ? Victime d’une grave blessure au genou en octobre 2023 lors du match entre le Brésil et l’Uruguay, le joueur d’Al-Hilal était censé rechausser les crampons un an plus tard. Mais les dernières nouvelles n’étaient pas bonnes et faisaient état d’une rechute. Et dernièrement, le coach du club de Saudi Pro League (SPL), Jorge Jesus, a confirmé qu’il ne s’attendait pas à revoir le Brésilien avant l’année prochaine.

La suite après cette publicité

«Neymar est un joueur important pour Al-Hilal et pour la ligue saoudienne en général. Je ne peux cependant pas préciser sa date de retour, nous analyserons la situation en janvier», a déclaré le Portugais en conférence de presse. Un coup dur pour le joueur, mais aussi pour son club, car il convient de rappeler qu’Al-Hilal a payé 90 M€ au Paris Saint-Germain pour s’offrir l’international auriverde, un joueur rémunéré entre 100 et 200 M€ la saison.

À lire

Al-Hilal : Neymar ne reviendra pas avant 2025

Neymar accusé de négligence

Apparu à seulement cinq reprises sous le maillot bleu et blanc (1 but, 2 passes décisives), Neymar n’est pas vraiment un investissement très rentable pour le moment. Et Marca nous apprend que la situation serait en train de se tendre entre l’ancien Parisien et ses dirigeants. « On le répète tous les jours, mais au club, ils en ont déjà marre du Brésilien », a confié une source présente au centre d’entraînement d’Al-Hilal. Et ce n’est pas tout. Outre Al-Hilal, les décideurs de la SPL l’auraient également mauvaise.

La suite après cette publicité

Pour rappel, le club de Neymar fait partie des quelques équipes subventionnées par le fonds public PIF qui s’occupe de recruter les stars mondiales avant de les placer dans le club de son choix. Et forcément, un Neymar recruté à prix d’or, mais absent pendant plus d’un an, ça fait tache. D’autant que le journal espagnol assure que les Saoudiens sont persuadés que Neymar aurait dû revenir plus tôt. Comme souvent avec le Brésilien, certaines de ses attitudes en dehors du terrain n’ont pas été perçues comme très professionnelles et certains messages postés sur ses réseaux sociaux auraient montré une forme de négligence de la part du joueur. Bref, un problème que l’on a déjà pu observer à Paris et à Barcelone…