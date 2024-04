Atlético de Madrid : Arthur Vermeeren a disparu

C’est le nombre de minutes auxquelles a pris part Arthur Vermeeren depuis sa signature à l’Atlético de Madrid au mois de janvier. Délogé d’Antwerp pour environ 25 millions d’euros (il a signé un contrat de 6 ans et demi, soit jusqu’en 2030), le jeune international belge a effectué le premier grand saut de sa carrière, lui qui n’avait jamais été biberonné à autre chose qu’à sa région flamande. Un changement radical, donc, et une nouvelle réalité à laquelle va devoir se conformer le milieu de 19 ans. Pour son premier match face au Rayo Vallecano en février, Vermeeren, coupable sur le but adverse, avait été remplacé à la pause par Diego Simeone.

Un apprentissage qui n’a rien d’illogique, et qui avait invité l’entraîneur uruguayen à se montrer prudent avec lui : «les débuts de Vermeeren? Nous savions qu’il y avait la possibilité qu’il ne soit pas à l’aise dès le début. Parfois, il faut investir sur des joueurs qui seront importants à l’avenir. Il doit s’adapter à cette nouvelle réalité. C’est un garçon qui a de la personnalité. Les 45 minutes lui ont permis de se familiariser avec cette réalité mais il faudra lui laisser le temps», avait-il expliqué après la victoire étriquée de ses joueurs.

Vermeeren ne s’inquiète pas

Du temps, oui, et surtout de la patience pour Vermeeren. Car depuis le 31 janvier, le natif de Lierre (en région flamande, dans la province d’Anvers) n’a pris part qu’à 40 minutes de jeu réparties sur deux rencontres (face à Las Palmas, le 2 février, et Cadix, le 9 mars). Le reste du temps, il le passe sur le banc à compter les papillons et à observer les prestations de son concurrent Lucas Barrios, brillant depuis le début de saison. Pour autant, celui qui est appelé à devenir le nouveau phénomène du football belge ne semble pas tracassé par sa situation. Convoqué par Domenico Tedesco lors de la dernière trêve internationale, l’ancien joueur d’Antwerp avait accordé un entretien au Laatste Nieuws. L’occasion de rappeler le projet long-termiste qui avait été échafaudé autour de lui.

«Je ne vais pas commencer à paniquer car je sais ce qu’il se passe en coulisses. Et je connais le plan qui a été mis sur pied. Tout se passe à peu près comme nous l’avions prévu, avait-il expliqué, ajoutant qu’il s’imposait des cours d’espagnol pour faciliter son intégration. Pour le moment, je me fais aider par un joueur ou un autre membre du staff pour tout traduire. C’était difficile au début mais je comprends de plus en plus ce qu’on me dit.» L’Euro, dont il fait un objectif avec les Diables Rouges, ne semble pas hors d’atteinte. Mais pour obtenir son billet pour l’Allemagne, il devra être capable de piocher dans les bons tiroirs avec son club lorsque les opportunités se présenteront. Le quart de finale de C1 contre Dortmund mardi pourrait donner une nouvelle indication.