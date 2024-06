EdF : Kylian Mbappé a rejoué et s’est offert un doublé !

Victime d’une fracture du nez face à l’Autriche qui l’a empêchée de disputer le deuxième match des Bleus à l’Euro 2024 contre les Pays-Bas (0-0), Kylian Mbappé (25 ans) pourrait rapidement retrouver le chemin de la compétition. Le capitaine de l’équipe de France pourrait, en effet, être présent pour le troisième match contre la Pologne. Ce samedi, lors d’une opposition contre les jeunes du club local de Paderborn, le néo-Madrilène a participé à la rencontre.

La suite après cette publicité

Avec son masque, qu’il portera pour le reste de la compétition, Mbappé était aligné sur le côté gauche de l’attaque, avec Olivier Giroud en pointe, comme le rapporte L’Équipe. Une opposition dans laquelle il a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives et aura même disputé l’intégralité du match, en deux fois trente minutes. Le capitaine des Bleus devait surtout s’habituer à son nouveau masque, mais pour l’instant, il n’y a pas encore de certitude sur sa participation au dernier match de groupe D et le staff des Bleus entend ne prendre aucun risque.