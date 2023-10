Ligue 2 : Laval tenu en échec par Amiens mais toujours leader, Pau et Concarneau renversants

Les passionnés de Ligue 2 avaient droit ce samedi soir au fameux et traditionnel multiplex de l’antichambre du football français. Et pour cette 12e journée, après le match nul concédé par Bordeaux à domicile contre Rodez (2-2), le leader Laval était heureux de prendre un point à Amiens, et ce grâce à une belle parade de son gardien Mamadou Samassa. Les hommes en orange gardent leur place de leader, profitant de la défaite de l’AJ Auxerre contre Dunkerque, auteur d’un hold-up à la 96e minute pour la première sous Luis Castro !

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Laval 26 12 7 8 2 2 13 6 2 Angers 23 11 9 7 2 2 17 8 3 Auxerre 22 12 12 6 4 2 24 12 4 Grenoble 21 12 6 5 6 1 16 10 5 ASSE 21 11 5 6 3 2 11 6 Voir le classement complet

Les scénarios rocambolesques à retenir de ce multiplex étaient à mettre au crédit de Concarneau, renversant la vapeur à l’AC Ajaccio sur la pelouse de Lorient, et Pau, qui infligeait la première défaite au GF38 - ratant ainsi l’occasion de monter sur le podium du classement - dans ce début de saison. Le SM Caen arrachant le point du score de parité à Valenciennes, notamment grâce au cinquième but de la saison du défenseur tunisien Ali Abdi dans le temps additionnel. Enfin, le FC Annecy se relançait sur la pelouse de QRM et s’éloignait de la zone rouge.

Les résultats complets du multiplex

Amiens 0-0 Laval

Auxerre 0-1 Dunkerque : Boissier (90+6e)

Bastia 0-0 Guingamp

Concarneau 2-1 Ajaccio : Ibnou Ba (73e, 84e) / Bammou (pen 68e)

Paris FC 2-2 Troyes : Hamel (60e), Kebbal (85e) / Said (57e), Ilic (73e)

Pau 3-2 Grenoble : Bassouamina (23e), Boutaib (82e), Boli (90+1e) / Meissa Ba (9e, 59e)

Quevilly-Rouen 1-2 Annecy : Soumano (22e) / Jean (16e), Larose (48e)

Valenciennes 2-2 Caen : Lilepo (7e), Hamache (29e) / Le Bihan (87e), Abdi (90+1e)