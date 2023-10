Ligue 2 : Bordeaux gâche encore face à Rodez

Ce n’est toujours pas aujourd’hui que Bordeaux mettra fin à sa mauvaise série. Malgré deux buts d’avance inscrits tôt par Barbet (13e) et Weissbeck (18e), les Girondins n’ont pas réussi à tenir le score et doivent se contenter d’un nul 2-2 contre Rodez. Le contexte était en plus tendu, 5 mois seulement après les incidents entre les deux équipes lors de la 38e journée de la saison passée. Avec plus de réussite en fin de match, les Ruthénois, qui ont terminé à dix suite à l’expulsion de leur gardien Mpasi (90e) et avec le milieu de terrain Haag dans le but, auraient même pu l’emporter.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Rodez 19 12 4 5 4 3 22 18 7 Ajaccio 17 11 0 4 5 2 10 10 8 Guingamp 16 11 6 4 4 3 18 12 9 Pau 15 11 -2 4 3 4 16 18 10 Amiens 15 11 -3 4 3 4 10 13 11 Caen 14 11 3 4 2 5 17 14 12 Annecy 12 11 -2 2 6 3 13 15 13 Bastia 12 11 -6 3 3 5 11 17 14 Bordeaux 12 12 -6 3 4 5 10 16 Voir le classement complet

Arconte a d’abord relancé les hommes de Didier Santini (34e), avant que Hountondji parvienne à égaliser dans le dernier quart d’heure (79e). Un gros loupé de Corredor juste avant le rouge de Mpasi empêche le succès sur le fil. En attendant la suite de cette 12e journée de Ligue 2, Bordeaux, avec ce 6e match de suite sans victoire, occupe une préoccupante 14e place, alors que Rodez est 6e du championnat, à seulement trois points du podium.