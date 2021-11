Eliminatoires Euro U21 : l'équipe de France Espoirs souffre mais s'impose en Macédoine du Nord !

Il y a quelques jours seulement, la France s'était baladée face à l'Arménie sur le score de 7-0 au terme d'une exhibition offensive qu'on n'avait plus forcément l'habitude de voir. Ce soir, les Bleuets affrontaient un rival un peu plus compliqué dans le cadre de cette sixième journée de la phase de poules des qualifications pour le prochain Euro : la Macédoine du Nord. Après la victoire ukrainienne contre la Serbie un peu plus tôt dans la soirée, l'équipe de Sylvain Ripoll se devait de gagner, puisque le pays de l'est était revenu à égalité de points. Le sélectionneur misait sur un onze assez classique, avec un entrejeu composé de Cherki, Caqueret et Camavinga notamment, et d'Adli, Diop et Kalimuendo aux positions offensives. En face, plusieurs joueurs intéressants, comme le buteur Mario Ilievski, ou même le latéral droit Adrian Hajdari.

Sur une pelouse pour le moins folklorique, les Bleuets tentaient tant bien que mal d'imposer leur jeu. Et c'était difficile, car en plus des conditions de jeu pas évidentes, les locaux étaient très solides, bien que peu dangereux avec le cuir. Il y avait quelques situations intéressantes sur coup de pied arrêté notamment, mais la muraille macédonienne était assez difficile à bouger, et ce malgré la largeur qu'offrait le système tricolore, avec des joueurs de côté collés à la ligne. Il fallait attendre la 34e minute de jeu pour assister à la première occasion de la partie, avec cette tête de Benoît Badiashile qui frôlait le montant gauche après un bon centre de Truffert.

A force d'insister, ça a payé !

Derrière, Maxence Caqueret pensait avoir fait le plus dur, mais sa frappe, légèrement contrée, touchait le poteau (37e) ! Les Bleuets commençaient à se montrer à leur aise sur la pelouse de la Tose Proeski Arena de Skopje, même si les locaux avaient du répondant. Meslier remportait ainsi un duel en face à face pratiquement contre Ilievski (40e). Mais ce score de parité à la pause semblait plutôt logique au vu du scénario de la rencontre, assez pauvre en spectacle il faut le dire. Au retour des vestiaires, les Bleuets continuaient de lancer, ou du moins essayaient, des offensives. Sans trop de succès en raison du mur rival... Il y avait tout de même quelques séquences intéressantes, avec Cherki et Diop à l'œuvre notamment, mais les joueurs offensifs se cassaient les dents sur les Macédoniens, encore et encore. Le chrono défilait, et les Français n'y arrivaient toujours pas.

Denkovski, vigilant sur sa ligne, sortait une frappe d'Adli (64e), alors que Cherki manquait le cadre de peu (67e). Arnaud Kalimuendo puis Kalulu étaient proches de trouver la faille à la 71e, et il ne fallait attendre que quelques minutes pour que le Milanais fasse trembler les filets. Après un bon ballon de Caqueret, l'ancien de l'OL jouait en retrait dans la surface. Le ballon lui revenait cependant après une intervention d'un défenseur, et il n'avait plus qu'à le pousser au fond (0-1, 75e). Le score n'a plus bougé, et avec ce résultat, les Bleuets confortent leur première place, avec trois points de plus que l'Ukraine, et déjà dix sur leur rival du soir, troisième. On rappelle que les premiers et les meilleurs deuxièmes se qualifient.

