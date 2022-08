Lille : Paulo Fonseca lance un message fort au PSG

En conférence de presse avant de recevoir le Paris Saint-Germain en match de clôture de la 3e journée de Ligue 1 (match à suivre dès 20h45 sur Foot Mercato), l'entraîneur de Lille Paulo Fonseca a assuré qu'il ne changera pas ses plans tactiques pour mettre à mal le club de la capitale à la maison. Tout comme le PSG, le LOSC, dauphin de son adversaire du dimanche soir avant ce week-end, reste invaincu en championnat après une victoire à domicile face à Auxerre (4-1) et un nul concédé à Nantes (1-1).

La suite après cette publicité

«Rien ne change parce qu'on joue contre le PSG. Même si c'est la meilleure équipe de France, nos intentions seront les mêmes. On devra certainement défendre plus, mais toujours avec le même courage. On veut garder le ballon, attaquer et presser comme on le fait d'habitude. J'attends de mes joueurs qu'ils montrent du courage et de la combativité jusqu'à la dernière seconde du match. On va donner notre maximum», a-t-il déclaré dans des propos récoltés par L'Equipe.

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Misez 200€ sur une victoire parisienne 2-1 pour tenter de remporter 1580 € (cote à 7,90). (cotes soumises à variation)