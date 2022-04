Football Leaks : Man City au cœur de nouvelles affaires

Manchester City est à nouveau dans l'œil du cyclone. Der Spiegel publie ce jeudi de nouveaux documents issus des Football Leaks à charge contre le club mancunien. On apprend notamment que des commissions à l'agent de Jadon Sancho, ancien pensionnaire de l'académie, ont été dissimulées mais aussi qu'un transfert a été payé pour Brahim Diaz alors qu'il n'avait que 13 ans, ce qui est interdit par les règlements internationaux. Des paiements suspects accordés à une société de l'agent de Yaya Touré entre 2010 et 2015 interrogent également.

La suite après cette publicité

Mais ce n'est pas tout. Il semble également établi que les propriétaires du club ont signé des contrats de sponsoring avec des entreprises qu'ils détiennent eux-mêmes, violant ainsi les règles strictes de l'UEFA et de la Premier League en matière de fair-play financier. Enfin, on découvre que Roberto Mancini, champion d'Angleterre avec les Skyblues en 2012, a vu une partie de son salaire réglée par Al Jazira, un club émirati qui est étroitement lié aux patrons de Manchester City, via un compte dans un paradis fiscal pour éviter de payer trop d'impôts. Des nouvelles révélations qui ne devraient pas arranger la cote de popularité de City...