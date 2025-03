Liverpool : Mohamed Salah a pris sa décision

Que les fans de Liverpool soient rassurés : Mohamed Salah semble plus proche que jamais de prolonger son aventure avec l’actuel leader de Premier League. Le Daily Mail relaye les informations de la presse égyptienne qui avance que les négociations entre son agent, Rami Abbas, et la direction du club ont considérablement progressé. Après avoir longtemps laissé planer le doute sur son avenir, l’Égyptien aurait reçu une offre plus convaincante que toutes les précédentes, ce qui pourrait le persuader de rester au-delà de la fin de son contrat actuel, qui expire en juin prochain. Une source aurait même déclaré au média britannique que « les négociations sont beaucoup plus avancées cette fois-ci, et l’offre présentée est plus élevée que toute offre faite au joueur précédemment. »

Un élément clé dans ce possible renouvellement est le départ imminent de Trent Alexander-Arnold, qui allégerait la masse salariale et permettrait à Liverpool d’accéder aux exigences financières de Salah. Depuis plusieurs semaines maintenant, le latéral droit est fortement pressenti pour rejoindre le Real Madrid. Si le joueur formé chez les Reds semble proche de plier bagage, les supporters des pensionnaires d’Anfield pourraient alors se consoler avec la prolongation de leur idole.