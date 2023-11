CdM : l’Érythrée se retire des qualifications pour une incroyable raison

Dingue. Si l’Érythrée ne fait pas souvent parler d’elle footballistiquement parlant, elle participait tout de même aux matchs de qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, en 2026, en Amérique du Nord. Plus pour longtemps, puisqu’elle s’est retirée de la course avant la première rencontre. «La FIFA et la CAN confirment que la Fédération érythréenne de football (ENFF) s’est retirée de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde 2026. À la suite de ce retrait, le groupe E des qualifications de la CAF sera disputé par les cinq équipes restantes : Maroc, Zambie, Congo, Tanzanie et Niger», détaillent les deux instances via un communiqué commun officiel.

Un retrait étonnant bien expliqué par The Guardian, qui rapporte que le gouvernement local a fait pression sur la Fédération érythréenne de football pour qu’elle se retire des éliminatoires africains, et ce dès la fin du mois d’octobre. Pire, cette mesure aurait été motivée par la peur de voir des joueurs de la sélection profiter des déplacements à l’étranger pour fuir le pays. Pour rappel, l’Érythrée est comparée à la Corée du Nord pour sa dictature féroce. Terrible pour une nation qui n’a plus participé à une rencontre officielle depuis plus de 48 mois.